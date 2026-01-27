12 человек вошли в кадровый резерв нижегородской мэрии

Как рассказали в департаменте кадровой политики и развития муниципального управления мэрии, из 44 участников, прошедших конкурсные испытания, в кадровый резерв зачислены 12 человек, обладающих высокими управленческими качествами, лидерскими задатками и значительным профессиональным опытом. На завершающем этапе конкурса кандидаты представили собственные проекты, нацеленные на развитие отдельных направлений деятельности городской администрации, показали управленческое мышление и креативные решения, продемонстрировали практические умения в области муниципального управления. Экспертную оценку конкурсантов проводили заместитель главы администрации города и приглашенные эксперты. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подчеркнул, что задачей пополнения кадрового резерва является подбор руководителей, которые ответственно подходят к управлению городом и ставят на первое место интересы горожан.