Азербайджан отправил на Украину электрооборудование

БАКУ, 27 января. /ТАСС/. Азербайджан отправил на Украину в качестве гуманитарной помощи очередную партию электрооборудования на фоне кризиса в энергосистеме страны. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

Источник: Reuters

По его информации, отправку груза обеспечило Минэнерго страны по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Предыдущая партия электрооборудования, включающая 12 солнечных панелей низкого напряжения, 11 генераторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов общей стоимостью $1 млн, была отправлена из Азербайджана на Украину 20 января.

Азербайджан до сих пор оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $45 млн.

С конца 2025 года на Украине усугубились проблемы с электроснабжением, особенно в Киеве и области, из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.