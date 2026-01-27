Азербайджан отправил на Украину электрооборудование

По его информации, отправку груза обеспечило Минэнерго страны по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Предыдущая партия электрооборудования, включающая 12 солнечных панелей низкого напряжения, 11 генераторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов общей стоимостью $1 млн, была отправлена из Азербайджана на Украину 20 января.
Азербайджан до сих пор оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $45 млн.
С конца 2025 года на Украине усугубились проблемы с электроснабжением, особенно в Киеве и области, из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.