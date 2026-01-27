Азербайджан отправил на Украину электрооборудование

С конца 2025 года на Украине усугубились проблемы с электроснабжением, особенно в Киеве и области, из-за серьезных повреждений объектов энергетики. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.