Фицо считает, что Словакии нужно отказаться от приглашения вступить в Совет мира

ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что Братиславе стоит «с благодарностью» отклонить предложение президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира.

Источник: AP 2024

Как сообщает портал Dennik N, словацкий премьер не поддерживает создание «параллельных ООН институтов». Кроме того, его не устраивает членский взнос в размере $1 млрд. По словам Фицо, об инициативе американского лидера «мало что известно».

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
