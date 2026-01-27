Фицо считает, что Словакии нужно отказаться от приглашения вступить в Совет мира

Как сообщает портал Dennik N, словацкий премьер не поддерживает создание «параллельных ООН институтов». Кроме того, его не устраивает членский взнос в размере $1 млрд. По словам Фицо, об инициативе американского лидера «мало что известно».
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.