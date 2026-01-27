CNN: ЦРУ планирует постоянное присутствие на территории Венесуэлы

По словам собеседника телекомпании, «Госдепартамент займет [позицию], но реальное влияние оказывает ЦРУ», которое подготовит почву для дипломатических усилий, в том числе займется налаживанием отношений с местным населением, а также обеспечением безопасности. Так, первое время до официального открытия посольства американские должностные лица будут работать в Венесуэле на территории объектов ЦРУ, контактировать с представителями правительства и оппозиционерами, сообщил источник CNN, который провел параллель с работой управления на Украине. По его словам, постоянное присутствие ЦРУ в республике носит приоритетный характер для Вашингтона, «до открытия дипломатических каналов присутствие [ЦРУ] может помочь наладить связи с венесуэльской разведкой». В Каракасе, добавил собеседник телекомпании, находятся дипломаты и технический персонал, чтобы «провести первоначальную оценку возможности поэтапного возобновления работы» посольства.