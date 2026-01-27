CNN: ЦРУ планирует постоянное присутствие на территории Венесуэлы

По их данным, Госдепартамент и в первую очередь ЦРУ отвечают за планы Вашингтона по оказанию влияния на будущее боливарианской республики как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Оба ведомства будут заниматься вопросами политического перехода и разрешением нестабильной ситуации с безопасностью в Венесуэле.
По словам собеседника телекомпании, «Госдепартамент займет [позицию], но реальное влияние оказывает ЦРУ», которое подготовит почву для дипломатических усилий, в том числе займется налаживанием отношений с местным населением, а также обеспечением безопасности. Так, первое время до официального открытия посольства американские должностные лица будут работать в Венесуэле на территории объектов ЦРУ, контактировать с представителями правительства и оппозиционерами, сообщил источник CNN, который провел параллель с работой управления на Украине. По его словам, постоянное присутствие ЦРУ в республике носит приоритетный характер для Вашингтона, «до открытия дипломатических каналов присутствие [ЦРУ] может помочь наладить связи с венесуэльской разведкой». В Каракасе, добавил собеседник телекомпании, находятся дипломаты и технический персонал, чтобы «провести первоначальную оценку возможности поэтапного возобновления работы» посольства.
Кроме того, Госдепартамент и управление будут следить за контактами Каракаса с Москвой, Пекином и Тегераном. При этом, отмечает телекомпания, ЦРУ ждет от Белого дома формулирования более широких целей своего присутствия в Венесуэле.
ЦРУ отказалось прокомментировать эту информацию.
Операция США в Венесуэле
По данным CNN, в августе управление разместило в стране небольшую группу агентов для слежки за президентом Николасом Мадуро. Они полагались в том числе и на свои источники в правительстве Венесуэлы. Решение вашингтонской администрации поддержать кандидатуру Делси Родригес на пост уполномоченного президента Венесуэлы основано на отчетах ЦРУ, которое проанализировало последствия операции.
Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро и его жена вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп ранее заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.