Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» в Ленобласти

Президент России принял участие в торжественно-траурной церемонии на Невском пятачке.

Источник: Александр Дрозденко/Tg

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области. Перед торжественно-траурной церемонией Александр Дрозденко поприветствовал Владимира Путина.

— Сегодня святой день, когда наряду с военным подвигом, мы вспоминаем подвиг несломленных блокадой ленинградцев, — горожан, которые даже в кольце блокады продолжили работать на победу. Память, гордость и пример для всех нас, — отметил Дрозденко.

Напомним, в память о знаменательной событии в Петербурге и Ленинградской области подготовили масштабную программу. Ветеранов из России и зарубежья пригласили посетить концерты, выставки, а также принять участие в различных акциях. Утром 27 января венки и цветы возложили на Пискаревском кладбище и у легендарной блокадной таблички на Невском проспекте, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».

