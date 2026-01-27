Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» в Ленобласти

Напомним, в память о знаменательной событии в Петербурге и Ленинградской области подготовили масштабную программу. Ветеранов из России и зарубежья пригласили посетить концерты, выставки, а также принять участие в различных акциях. Утром 27 января венки и цветы возложили на Пискаревском кладбище и у легендарной блокадной таблички на Невском проспекте, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».