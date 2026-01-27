Ричмонд
Стало известно, где смотреть Послание Главы Башкирии

Мероприятие в прямом эфире покажут четыре государственных телеканала.

Источник: Башинформ

В пятницу, 30 января 2026 года Глава Башкирии Радий Хабиров обратится с ежегодным Посланием к Государственному Собранию — Курултаю республики. Мероприятие в прямом эфире покажут четыре телевизионных канала — БСТ, «Салям», «Башкортостан 24» и «Вся Уфа», также трансляция будет в социальных сетях Главы региона. Начало мероприятия в 10.00. В Послании Радий Хабиров традиционно обозначит основные векторы развития Башкортостана и приоритеты дальнейшей работы.

Ранее мы писали, депутат Госсобрания Юлия Краснова считает, что особое внимание в своем Послании парламенту Глава РБ Радий Хабиров уделит вопросам поддержки участников спецоперации и их семей.