Несмотря на все деньги, усилия и помощь, которые он получил, Зеленский еще имеет наглость жаловаться. Друг мой, вы проигрываете войну! Вы теряете людей, вы теряете доверие и достоинство! Подпишите мирное соглашение как можно скорее. Тебе предстоит выбор между поражением и полным разгромом.