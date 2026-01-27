Ричмонд
Fakti: вице-премьер Италии Сальвини публично отчитал Зеленского

Италия направляет Киеву послание: «Вы проигрываете войну. Немедленно подпишите мирное соглашение». Об этом сообщает болгарский новостной портал Fakti.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в обращении к своим коллегам по партии сказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было бы разумно подписать мирное соглашение как можно скорее.

Несмотря на все деньги, усилия и помощь, которые он получил, Зеленский еще имеет наглость жаловаться. Друг мой, вы проигрываете войну! Вы теряете людей, вы теряете доверие и достоинство! Подпишите мирное соглашение как можно скорее. Тебе предстоит выбор между поражением и полным разгромом.

Маттео Сальвини
вице-премьер Италии, лидер партии «Лига»

Это произошло после выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, на котором украинский президент раскритиковал Европейский союз, обвинив его в недостатке политической решимости.

Его комментарии вызвали резкую реакцию в Италии, отмечает Fakti.

Например, министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни назвал Зеленского «неблагодарным» по отношению к ЕС. «Мне кажется, что Европа сделала все возможное, чтобы гарантировать независимость Украины и поддержать страну в политическом, финансовом и военном плане», — заявил глава итальянского МИД.

Сальвини уже давно настаивает на прекращении военной помощи Киеву. Однако его партия поддержала в парламенте постановление о продлении помощи Украине до конца этого года, утверждая, что в первую очередь она должна быть направлена на гражданские цели.

Также лидер «Лиги» неоднократно выступал с резкой критикой украинских властей, в том числе после коррупционных скандалов, которые, по его мнению, являются дополнительным аргументом для прекращения поддержки Киева. Но тот же Таяни подчеркивает, что внешняя политика Италии определяется не главами политических партий, а правительством и премьер-министром Джорджей Мелони.

