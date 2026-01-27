Ричмонд
Франция раскритиковала слова Рютте о США и Европе, пишет Politico

ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Руководство Франции резко отреагировало на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа неспособна защитить себя без помощи США, сообщает во вторник издание Politico.

Источник: AP 2024

Рютте в понедельник в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что не возражает против публикации президентом США Дональдом Трампом их переписки. Генсек НАТО объяснил похвалы в адрес Трампа тем, что, по его мнению, американский лидер делает «много хорошего». Рютте также призвал ЕС перестать мечтать о том, что объединение сможет защищать себя без помощи США.

«Французское правительство резко ответило Марку Рютте после того, как генсек НАТО заявил, что Европа не может защищать себя без США», — говорится в публикации.

В частности, критике слова Рютте подверг министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны брать на себя ответственность за собственную безопасность. Даже США с этим согласны. Это европейская опора НАТО», — написал глава МИД Франции на своей странице в социальной сети Х.

Помимо Барро, целый ряд видных представителей Франции раскритиковали слова Рютте. Представлявшая ранее Францию при НАТО Мюриэль Доменак сочла неправильными как сам вопрос генсеку альянса, так и ответ Рютте на него. В пользу «европейского столпа» НАТО высказалась и глава минобороны Франции Катрин Вотрен, пусть и не упомянув высказывания Рютте напрямую, напоминает Politico.

Ранее во вторник Рютте раскритиковала и депутат Европарламента от французской правой партии «Горизонты» Натали Луазо, которая заявила, что европейцам не нужен «фанатик Трампа».

Трамп 20 января опубликовал сообщение от Рютте, в котором тот обещал найти способ разрешить ситуацию вокруг Гренландии. В этом же сообщении генсек альянса обещал при общении со СМИ на полях форума в Давосе указать на достижения лидера США в Сирии, Газе и на Украине.

