Франция раскритиковала слова Рютте о США и Европе, пишет Politico

Рютте в понедельник в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что не возражает против публикации президентом США Дональдом Трампом их переписки. Генсек НАТО объяснил похвалы в адрес Трампа тем, что, по его мнению, американский лидер делает «много хорошего». Рютте также призвал ЕС перестать мечтать о том, что объединение сможет защищать себя без помощи США.