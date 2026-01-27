«Правая рука» Плахотнюка будет сидеть в Молдове: Бывший депутат ДПМ Цуцу получил восемь лет тюрьмы и должен выплатить почти полмиллиона леев ущерба — на оглашении приговора его не было

Бывший депутат от Демпартии Константин Цуцу приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии полузакрытого типа.
Помимо тюремного срока, суд обязал экс-парламентария выплатить ущерб в размере 450 000 леев.
Прокуроры просили для него 15 лет лишения свободы.
Цуцу судили по обвинениям в мошенничестве, извлечении выгоды из влияния, незаконном обогащении и даче ложных показаний.
Вердикт был оглашен в отсутствие обвиняемого, который не был доставлен из пенитенциарного учреждения № 13, где он содержится по другому делу. Цуцу был оправдан по одному пункту обвинения, а по двум другим эпизодам истек срок давности, однако по совокупности оставшихся обвинений он получил реальный срок.
