«Правая рука» Плахотнюка будет сидеть в Молдове: Бывший депутат ДПМ Цуцу получил восемь лет тюрьмы и должен выплатить почти полмиллиона леев ущерба — на оглашении приговора его не было

Вердикт был оглашен в отсутствие обвиняемого, который не был доставлен из пенитенциарного учреждения № 13, где он содержится по другому делу. Цуцу был оправдан по одному пункту обвинения, а по двум другим эпизодам истек срок давности, однако по совокупности оставшихся обвинений он получил реальный срок.