Эксперт: останутся ли США в переговорах по Украине после 15 мая

Собеседник NEWS.ru напомнил, что Белый дом и ранее устанавливал для Киева «крайний срок» для принятия решений. Политолог уточнил, что США назначали дедлайн до Дня благодарения, потом до Рождества, сейчас — 15 мая.
«Все предыдущие дедлайны, как мы знаем, у администрации США постоянно срывались, поэтому нельзя исключать, что этот тоже сорвется», — добавил Дудаков.
По мнению эксперта, Вашингтон стремится урегулировать украинский кризис, чтобы сосредоточиться на решении проблем внутренней политики. Он отметил, что летом в США начнется активный этап подготовки к выборам в конгресс, политикам и администрации Трампа будет не до Украины.
Политолог добавил, что в летний период команда американского президента также будет занята организацией празднования 250-летия независимости страны, проведением Чемпионата мира по футболу. Дудаков полагает, что Белый дом будет максимально стремиться к успеху на переговорном треке с Киевом и Москвой.
«Я думаю, Дональд Трамп надеется, что к этому моменту удастся добиться какого-то прорыва в рамках переговорного процесса. Тогда он сможет сказать, что золотой век Америки вернулся», — резюмировал политолог.
Ранее депутаты Верховной Рады Украины пожаловались, что США якобы поставили условие Киеву — завершить переговоры с Россией до 15 мая. В противном случае Белый дом пригрозил снять с себя роль посредника.