Эксперт: останутся ли США в переговорах по Украине после 15 мая

Политолог добавил, что в летний период команда американского президента также будет занята организацией празднования 250-летия независимости страны, проведением Чемпионата мира по футболу. Дудаков полагает, что Белый дом будет максимально стремиться к успеху на переговорном треке с Киевом и Москвой.