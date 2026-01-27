«В марте около 25 тысяч военнослужащих альянса, включая четыре тысячи из Соединенных Штатов, примут участие в учениях Cold Response на севере Норвегии, которые будут направлены на отработку ведения боевых действий в воздухе, на море и на суше в суровых зимних условиях», — говорится в статье.
По данным издания, усиление активности связано с оценкой возможностей России в Арктике.
В среду газета Times отметила, что американцы едва ли подготовлены к самостоятельным операциям в Арктике и уступают в этом аспекте европейцам. По словам источника, в ходе учений НАТО Joint Viking на севере Норвегии в марте 2025 года они испытывали заметные трудности — финских резервистов, игравших в учениях роль захватчиков, пришлось просить быть снисходительнее, «чтобы они перестали побеждать».
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием «агрессии».
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.