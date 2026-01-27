СМИ сообщили о готовящейся провокации НАТО вблизи российской границы

В среду газета Times отметила, что американцы едва ли подготовлены к самостоятельным операциям в Арктике и уступают в этом аспекте европейцам. По словам источника, в ходе учений НАТО Joint Viking на севере Норвегии в марте 2025 года они испытывали заметные трудности — финских резервистов, игравших в учениях роль захватчиков, пришлось просить быть снисходительнее, «чтобы они перестали побеждать».