Абилов: претензии Эстонии на Печорский район Псковской области неприемлемы

«Они будут писать “в Эстонии родились”, но это же была не Эстония. ~Ну дураки. Зачем вы это делаете? Они думают, что завтра будут привлекать этих людей и говорить “смотрите, наши люди родились в Эстонии, а сейчас Россия забрала эти земли”.~ Вы играете с историей, нельзя играть ей, это неправильно. Результат какой здесь будет? Да никакого не будет результата. Просто в очередной раз мы видим жалкие попытки искажения истории с дальнейшими попытками провокаций — на это они рассчитывают», — заявил парламентарий.