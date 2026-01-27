Абилов: претензии Эстонии на Печорский район Псковской области неприемлемы

Временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов назвал претензии Эстонии по поводу Печорского района Псковской области абсолютно недопустимыми. Осенью 2025 года глава МВД республики Игорь Таро заявлял о «решении многолетней проблемы» — он рассказал, что в паспортах эстонцев Печорский район теперь указан как «территория Эстонии». В Госдуме заявили, что это является не чем иным, как попыткой исказить историю. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Претензии Эстонии по поводу Печорского района Псковской области недопустимы, это неотъемлемая часть России. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов в интервью РИА Новости.
«Провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии, абсолютно неприемлемы», — отметил дипломат.
Таким образом Абилов прокомментировал заявление главы МВД Эстонии Игоря Таро, который осенью 2025 года сообщил о «решении многолетней проблемы». Таро рассказал, что в паспортах местных жителей Печорский район теперь указан как «территория Эстонии».
Позже издание AgoraVox сообщило, что в Таллине внесли изменения в административные процедуры, касающиеся указания места рождения в паспортах и удостоверениях личности.
«Отныне для выходцев из Печорского района России в качестве места рождения вместо “Российская Федерация” будут указывать “Эстония”, — говорилось в материале.
«Жалкие попытки искажения истории».
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал решение Эстонии по паспортам жалкими попытками исказить историю.
«Они будут писать “в Эстонии родились”, но это же была не Эстония. ~Ну дураки. Зачем вы это делаете? Они думают, что завтра будут привлекать этих людей и говорить “смотрите, наши люди родились в Эстонии, а сейчас Россия забрала эти земли”.~ Вы играете с историей, нельзя играть ей, это неправильно. Результат какой здесь будет? Да никакого не будет результата. Просто в очередной раз мы видим жалкие попытки искажения истории с дальнейшими попытками провокаций — на это они рассчитывают», — заявил парламентарий.
История вопроса.
В 2005 году Москва и Талин подписали пограничное соглашение, в процессе ратификации которого прибалтийская республика включила в закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский договор. РФ расценила этот шаг как способ в будущем предъявить Москве территориальные претензии и отозвала свою подпись под документом.
Новые договоры были подписаны только спустя почти 10 лет — в 2014 году. В документах содержались положения о госгранице и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах, а также говорилась, что ни РФ, ни Эстония не имеют территориальных претензий друг к другу. Несмотря на это, парламенты обеих стран так и не ратифицировали договоры, что в итоге привело к тому, что Эстония и Россия на сегодняшний день не имеют юридически оформленной госграницы.
По словам Абилова, М~осква считает, что сейчас возобновить переговоры по этому вопросу с учетом вражеской позиции Талина невозможно~.
«Подходы Российской Федерации к Договору о государственной границе и Договору о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах остаются неизменными. Необходимость ратификации подписанных соглашений обсуждалась вплоть до февраля 2022 года», — отметил дипломат.
Временный поверенный в делах РФ добавил, что в мае 2022 года эстонский парламент отклонил законопроект об отзыве подписей на договорах «за отсутствием юридических оснований». Однако в то же время власти прибалтийской республики заявили, что «российской агрессии» не собираются возвращаться к вопросу ратификации документов.
Контроль Балтики.
Также Камран Абилов рассказал, что ~Эстония хочет законодательно ограничить свободу судоходства в Балтийском море~. Причем сделать это республика пытается не только для России, но и для всех иных государств, которые сохраняют взаимовыгодные экономические связи с Москвой.
«Хотели бы обратить внимание, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, никто не может препятствовать свободе судоходства, если судно не нарушает его основные принципы», — отметил дипломат.
Ранее ERR сообщало, что Талин рассмотрел возможность введения режима прилежащей зоны в Балтийском море и в Финском заливе. Инициатива предполагала, что контроль Эстонии за морским пространством вокруг страны увеличился бы вдвое — c 12 до 24 миль. Кроме того, власти республики также обсуждали возможность топить подозрительные суда «в самом крайнем случае».