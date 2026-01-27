В Азовском районе назначили нового начальника полиции

Сергею Маматкову 38 лет, он является выпускником Ростовского юридического института МВД России. Согласно сообщению, новый начальник полиции прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника отдела в Аксайскому району. За это время он был награжден медалью МВД России «За отличие в службе».