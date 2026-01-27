Эксперты объяснили, что означают новые «чистки» в армии Китая

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Чжан Юсю вменяется формирование так называемых «политических клик» с целью выстраивания сетей влияния, а также превышение полномочий внутри Центрального военного комитета КНР. По данным издания, Чжан Юсь также подозревается в получении крупных взяток в обмен на продвижение по службе. Кроме того, источники газеты, утверждают, что он мог содействовать карьерному росту бывшего министра обороны КНР Ли Шанфу за вознаграждение. Другим обвинением WSJ называет предположения о возможной передаче США технических данных, связанных с ядерным вооружением Китая.