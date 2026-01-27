Эксперты объяснили, что означают новые «чистки» в армии Китая

По мнению Лексютиной, преследование высокопоставленных военных чиновников может быть связано с неудовлетворенностью председателя КНР темпами и направленностью укрепления военного потенциала страны на фоне осложняющейся международной обстановки. Рост военной активности США и их союзников, прежде всего в районе Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря, усиливает потребность Пекина в более эффективной и оперативной системе центрального военного управления на случай кризисных ситуаций.
Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов пишет в своем Telegram-канале, что продолжение «военных чисток» в КНР прежде всего связано с курсом на дальнейшее укрепление вооруженных сил. «Будут ли они использоваться именно в военной операции против Тайваня или в целом для увеличения политического веса Китая — это уже вопрос на дальнейшее рассмотрение», — рассуждает востоковед.
Последние четыре года, последовавшие после начала нового витка украинского кризиса, сильно изменили представления о ведении боевых действий в современных условиях стремительного развития новых технологий. Возможно, в Китае исходят из того, что на руководящие позиции в системе военного командования должны прийти генералы нового типа, нового мышления, нового поколения.
Лексютина подчеркивает, что выявляемые партийными расследованиями коррупция и «семейственные» назначения в среде китайского генералитета подрывают усилия Си Цзиньпина по созданию одной из наиболее боеспособных армий мира. Эксперт напоминает, что под непрекращающиеся с 2023 г. «чистки» китайской армии подпали даже два бывших министра обороны — Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу, а также генералитет Ракетных войск — командующий Ли Юйчао о его заместитель Лю Гуанбин.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Чжан Юсю вменяется формирование так называемых «политических клик» с целью выстраивания сетей влияния, а также превышение полномочий внутри Центрального военного комитета КНР. По данным издания, Чжан Юсь также подозревается в получении крупных взяток в обмен на продвижение по службе. Кроме того, источники газеты, утверждают, что он мог содействовать карьерному росту бывшего министра обороны КНР Ли Шанфу за вознаграждение. Другим обвинением WSJ называет предположения о возможной передаче США технических данных, связанных с ядерным вооружением Китая.