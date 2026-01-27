В Британии назвали три цели размещения войск Европы на Украине

О целях размещения Многонациональных сил на Украине Кернс рассказал в ответе на запрос члена Палаты общин. В письме чиновник военного ведомства уточнил, что европейские военнослужащие смогут отправиться на Украину только после того, как прекратятся военные действия.
«Многонациональные силы для Украины станут видимой и ощутимой международной поддержкой возвращения Украины к миру», — приводит ответ представителя Минобороны Британии «Лента.ру».
Кернс уточнил, что британские военные войдут в состав военных сил «коалиции желающих».
Заместитель министра обороны добавил, что европейские военные будут:
- помогать в реорганизации сухопутных войск Украины;
- заниматься подготовкой квалифицированных кадров;
- обеспечивать поставки ВСУ техники и оружия.
Эл Кернс добавил, что присутствие европейского военного контингента на украинской территории гарантирует Киеву поддержку в восстановлении экономики, увеличит приток инвестиций, обеспечит евроатлантическую интеграцию.
Ранее, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук высказался по поводу намерений Лондона и Парижа разместить войска на Украине. Дипломат подчеркнул, что присутствие Многонациональных сил не принесет мира и не гарантирует безопасности.