В Британии назвали три цели размещения войск Европы на Украине

Заместитель главы Минобороны Великобритании и министр по делам ветеранов Эл Кернс обозначил цели размещения войск «коалиции желающих» на Украине после заключения мирных договоренностей. По его словам, европейский военный контингент поможет восстановить армию Киева, обеспечит экспертной поддержкой и вооружением, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О целях размещения Многонациональных сил на Украине Кернс рассказал в ответе на запрос члена Палаты общин. В письме чиновник военного ведомства уточнил, что европейские военнослужащие смогут отправиться на Украину только после того, как прекратятся военные действия.

«Многонациональные силы для Украины станут видимой и ощутимой международной поддержкой возвращения Украины к миру», — приводит ответ представителя Минобороны Британии «Лента.ру».

Кернс уточнил, что британские военные войдут в состав военных сил «коалиции желающих».

Заместитель министра обороны добавил, что европейские военные будут:

  • помогать в реорганизации сухопутных войск Украины;
  • заниматься подготовкой квалифицированных кадров;
  • обеспечивать поставки ВСУ техники и оружия.

Эл Кернс добавил, что присутствие европейского военного контингента на украинской территории гарантирует Киеву поддержку в восстановлении экономики, увеличит приток инвестиций, обеспечит евроатлантическую интеграцию.

Ранее, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук высказался по поводу намерений Лондона и Парижа разместить войска на Украине. Дипломат подчеркнул, что присутствие Многонациональных сил не принесет мира и не гарантирует безопасности.

