Гордума Екатеринбурга одобрила выплаты депутатам

Екатеринбургская городская дума на заседании поддержала идею с выплатами на представительские расходы. Голосование прошло без обсуждения и доклада. Трансляция заседания прошла в прямом эфире на RuTube.
Председатель гордумы Анна Гурарий отметила, что данный вопрос рассматривали на комиссии по местному самоуправлению. Председателя Дмитрия Сергина также поддерживали коллеги.
Народные избранники единогласно одобрили выдачу денежной компенсации каждому. За эту инициативу проголосовали все 29 участников заседания.
Также они утвердили размер этих выплат. Средства можно потратить на аренду приемных. В том числе направить на изучение общественного мнения, подарки избирателям.