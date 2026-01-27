Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, среди кого Германия будет искать новых союзников

Германия должна формировать новые альянсы, чтобы обеспечить свою устойчивость на фоне меняющегося миропорядка. С таким заявлением выступила министр экономики ФРГ Катерина Райхе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава Минэкономики подчеркнула, что союзы, на которые ранее полагалась Германия, грозят прекратить существование. Она уточнила, что призывает не выходить из уже существующих альянсов, а искать новых партнеров для сотрудничества, сообщает «Лента.ру».

«Нужно продолжать работать вместе, как бы сложно это ни было бы в некоторых случаях. И, прежде всего, искать новых партнеров», — заявила она.

Среди потенциальных союзников для Германии Райхе назвала Индию, Канаду, Австралию и страны Южной Америки, Ближнего Востока, Азии.

Как отмечает Reuters, заявление министра свидетельствует об увеличивающейся нестабильности в мировом сообществе. Журналисты считают, что дестабилизируют мировой порядок в том числе действия США и решения американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин для ключевых союзников, таких как Канада и Европейский союз.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше