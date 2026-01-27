Стало известно, среди кого Германия будет искать новых союзников

Глава Минэкономики подчеркнула, что союзы, на которые ранее полагалась Германия, грозят прекратить существование. Она уточнила, что призывает не выходить из уже существующих альянсов, а искать новых партнеров для сотрудничества, сообщает «Лента.ру».
«Нужно продолжать работать вместе, как бы сложно это ни было бы в некоторых случаях. И, прежде всего, искать новых партнеров», — заявила она.
Среди потенциальных союзников для Германии Райхе назвала Индию, Канаду, Австралию и страны Южной Америки, Ближнего Востока, Азии.
Как отмечает Reuters, заявление министра свидетельствует об увеличивающейся нестабильности в мировом сообществе. Журналисты считают, что дестабилизируют мировой порядок в том числе действия США и решения американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин для ключевых союзников, таких как Канада и Европейский союз.