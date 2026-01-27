Стало известно, среди кого Германия будет искать новых союзников

Как отмечает Reuters, заявление министра свидетельствует об увеличивающейся нестабильности в мировом сообществе. Журналисты считают, что дестабилизируют мировой порядок в том числе действия США и решения американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин для ключевых союзников, таких как Канада и Европейский союз.