Глеб Никитин утвердил программу сотрудничества со странами ШОС

По словам Глеба Никитина, за последние шесть лет товарооборот Нижегородской области с государствами ШОС увеличился вдвое и составляет почти 50% всего внешнеторгового оборота региона. В настоящее время поддерживаются прямые связи с 17 регионами-партнёрами: шесть из них находятся в Китае, шесть — в Узбекистане, пять — в Республике Беларусь.