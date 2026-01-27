Ричмонд
Глеб Никитин утвердил программу сотрудничества со странами ШОС

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил комплексную программу взаимодействия со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 2026−2028 годы.

Источник: НТА-Приволжье

Документ стал продолжением стратегии, начатой в 2023 году, когда регион первым в России разработал подобный план сотрудничества с объединением.

По словам Глеба Никитина, за последние шесть лет товарооборот Нижегородской области с государствами ШОС увеличился вдвое и составляет почти 50% всего внешнеторгового оборота региона. В настоящее время поддерживаются прямые связи с 17 регионами-партнёрами: шесть из них находятся в Китае, шесть — в Узбекистане, пять — в Республике Беларусь.

Регион поставляет в страны ШОС транспортные средства, электронику, химическую продукцию и фармацевтические препараты, а закупает сельскохозяйственную продукцию, технику и оборудование.

Новая трёхлетняя программа включает более 80 мероприятий в сферах промышленности, сельского хозяйства, молодёжной политики, цифровых коммуникаций и других. Особое внимание уделено развитию межрегионального сотрудничества, организации бизнес-миссий, проведению совместных конференций, фестивалей и выставок.

В образовательной части программы акцент сделан на академическую мобильность: студенческие обмены, семестровые стажировки и участие нижегородских вузов в образовательных выставках в странах СНГ.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что новая программа призвана закрепить достигнутые результаты и придать дополнительный импульс развитию взаимовыгодных отношений.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В его структуру входят федеральные проекты «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международное объединение, основанное 15 июня 2001 года. В его состав входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Республика Беларусь.

