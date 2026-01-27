Ранее британская газета Financial Times сообщила, что украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, якобы предполагает вступление в Евросоюз к 1 января 2027 года. Отмечается, что Брюссель поддерживает устремления Киева, хотя столь скорый прием Украины в ЕС будет означать «переписывание процедур по вступлению» в объединение. Переговоры о приеме в ЕС направлены на синхронизацию всего законодательства страны-кандидата с законодательством Евросоюза. Обычно они продолжаются больше 10 лет, жестких рамок для этого процесса не существует. Например, Турция начала переговоры о приеме в ЕС в 2005 году, таким образом, они продолжаются уже более 20 лет без какой-либо реальной перспективы приема этой страны в сообщество.