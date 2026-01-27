Ричмонд
Зеленский рассчитывает, что Украина вступит в ЕС в 2027 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина станет членом Европейского союза в 2027 году.

Источник: Reuters

Зеленский провел встречу с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Он проинформировал его о трехсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций в ОАЭ на прошлой неделе. В ходе этих встреч обсуждались военные вопросы и гарантии безопасности — среди последних, как утверждает Зеленский, вступление Украины в ЕС.

«Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы… Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 году — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также пригласил канцлера приехать на Украину.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, якобы предполагает вступление в Евросоюз к 1 января 2027 года. Отмечается, что Брюссель поддерживает устремления Киева, хотя столь скорый прием Украины в ЕС будет означать «переписывание процедур по вступлению» в объединение. Переговоры о приеме в ЕС направлены на синхронизацию всего законодательства страны-кандидата с законодательством Евросоюза. Обычно они продолжаются больше 10 лет, жестких рамок для этого процесса не существует. Например, Турция начала переговоры о приеме в ЕС в 2005 году, таким образом, они продолжаются уже более 20 лет без какой-либо реальной перспективы приема этой страны в сообщество.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
