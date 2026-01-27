МИД Венгрии вызвал украинского посла

На минувшей неделе Зеленский выступил с речью на экономическом форуме в Давосе. В ней он оскорбил президента Венгрии, заявив, что «каждый Виктор, который живет на деньги Европы, но продает ее интересы, заслуживает подзатыльник». Орбан в ответ отметил, что все получат по заслугам.