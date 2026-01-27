МИД Венгрии вызвал украинского посла

«Мы не потерпим никакого вмешательства в выборы, включая попытки Украины повлиять на результаты и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии “Тиса”, — написал он в соцсети Х.
В последнее время Владимир Зеленский и киевское правительство развернули открытую, бесстыдную и агрессивную кампанию, чтобы привести к власти в Венгрии оппозиционные силы.
«Но только народ может решить будущее страны. Это решение принимается в Венгрии, а не в Брюсселе и уж точно не в Киеве. Мы будем защищать суверенитет всеми возможными способами!» — подчеркнул Сийярто.
На минувшей неделе Зеленский выступил с речью на экономическом форуме в Давосе. В ней он оскорбил президента Венгрии, заявив, что «каждый Виктор, который живет на деньги Европы, но продает ее интересы, заслуживает подзатыльник». Орбан в ответ отметил, что все получат по заслугам.
Выпад в его адрес сделал и глава МИД Украины Андрей Сибига. Он голословно обвинил венгерского лидера в том, что тот якобы не заботится о живущих за границей согражданах, и в связях с Россией.
В Будапеште считают, что через вмешательство в выборы киевский режим пытается продвинуть венгерскую оппозицию, которая будет выделять ему деньги. Нынешние власти республики, напротив, не хотят, чтобы налоги венгров шли «на позолоченные ванные украинских олигархов».