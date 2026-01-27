Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за вмешательства в выборы

«Сегодня мы вызвали посла Украины в МИД в Будапеште. Мы не потерпим никакого вмешательства в выборы в Венгрии, включая попытки Украины повлиять на результаты и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии “Тиса”, — написал Сийярто в соцсети Х.
По его словам, в последние недели «президент Украины и украинское правительство развернули открытую, бесстыдную и агрессивную кампанию по вмешательству».
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не позволит поставить под угрозу суверенитет своей страны.
