Политолог Безпалько: на Украине растет число готовых на территориальные уступки

«Я полагаю, что именно из-за твердого нежелания Зеленского идти на уступки Белый дом был вынужден опровергнуть сообщения о том, что американцы якобы предлагали гарантии безопасности в обмен на выход ВСУ с территорий Донбасса. Это абсолютно нормальная и честная сделка в условиях военного времени, но для Украины, Зеленского и его западных партнеров подобное решение будет означать, что им пришлось выполнить условия России, а этого допустить уже никак нельзя», — пояснил политолог.