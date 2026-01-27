Ричмонд
Telegraph: Франция выступает против покупки на средства блока британских ракет Storm Shadow для Украины

Коалиция из 11 столиц Европейского союза предложила позволить Киеву использовать кредит в размере 90 млрд евро на покупку британского оружия. Но Франция хочет потратить эти средства исключительно на покупку оружия блока, пишет британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По оценкам украинских военных, в этом году Киеву придется купить за пределами Евросоюза военную технику на 24 млрд евро, причем эти средства в основном будут потрачены на поставки Украине американских систем ПВО Patriot и перехватчиков PAC-3, говорится в статье.

Кроме того, Европа не сможет удовлетворить потребности Украины в ракетах большой дальности, утверждает Telegraph. Для восполнения этого пробела в Европе предложили приобрести для Киева британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Однако, как пишет британская газета, Франция выступает против попыток облегчить Украине покупку британского оружия. По условиям кредита, две трети которого должно пойти на закупку оружия для Украины, приоритет отдается развитию европейской и украинской оборонной промышленности и только в некоторых случаях допускается закупка оружия за рубежом.

Сначала ЕС должен определить, сможет ли выполнить заказы оборонная промышленность Украины, затем — изучить возможности оборонных компаний блока. И только если на первых двух этапах «закрыть заказ» не получится, Евросоюз может обратиться к Британии и Канаде, а потом (в последнюю очередь) — к США.

Как поясняет издание, Париж «полон решимости» сделать ЕС стратегически независимым от союзников по НАТО, главным образом от США, из-за разногласий с Дональдом Трампом на фоне его угроз захватить Гренландию.

А то, что Британия, согласно Telegraph, удостоилась третьего, а не последнего места в этой каскадной системе, объясняется ее лидерством в «коалиции желающих», которая планирует ввести войска на Украину в рамках любого мирного урегулирования.

По данным издания, британские дипломаты сейчас ведут переговоры с представителями группы Евросоюза, но им рекомендуется расширить контакты с Европейской комиссией и Европарламентом, где Франция имеет значительное представительство в комитетах, занимающихся вопросами безопасности. Такая непримиримая позиция Франции ограничивает способность Украины защитить себя, особенно от российских воздушных ударов, сетует британская газета.

