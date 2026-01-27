Telegraph: Франция выступает против покупки на средства блока британских ракет Storm Shadow для Украины

Сначала ЕС должен определить, сможет ли выполнить заказы оборонная промышленность Украины, затем — изучить возможности оборонных компаний блока. И только если на первых двух этапах «закрыть заказ» не получится, Евросоюз может обратиться к Британии и Канаде, а потом (в последнюю очередь) — к США.