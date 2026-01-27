Telegraph: Франция выступает против покупки на средства блока британских ракет Storm Shadow для Украины

По оценкам украинских военных, в этом году Киеву придется купить за пределами Евросоюза военную технику на 24 млрд евро, причем эти средства в основном будут потрачены на поставки Украине американских систем ПВО Patriot и перехватчиков PAC-3, говорится в статье.
Однако, как пишет британская газета, Франция выступает против попыток облегчить Украине покупку британского оружия. По условиям кредита, две трети которого должно пойти на закупку оружия для Украины, приоритет отдается развитию европейской и украинской оборонной промышленности и только в некоторых случаях допускается закупка оружия за рубежом.
Сначала ЕС должен определить, сможет ли выполнить заказы оборонная промышленность Украины, затем — изучить возможности оборонных компаний блока. И только если на первых двух этапах «закрыть заказ» не получится, Евросоюз может обратиться к Британии и Канаде, а потом (в последнюю очередь) — к США.
А то, что Британия, согласно Telegraph, удостоилась третьего, а не последнего места в этой каскадной системе, объясняется ее лидерством в «коалиции желающих», которая планирует ввести войска на Украину в рамках любого мирного урегулирования.
По данным издания, британские дипломаты сейчас ведут переговоры с представителями группы Евросоюза, но им рекомендуется расширить контакты с Европейской комиссией и Европарламентом, где Франция имеет значительное представительство в комитетах, занимающихся вопросами безопасности. Такая непримиримая позиция Франции ограничивает способность Украины защитить себя, особенно от российских воздушных ударов, сетует британская газета.