Второй президент Молдовы Петр Лучинский: «Нам надо не очень-то шуметь, не быть драчливыми и уважительно относиться к нашим соседям»

Так что, не верьте тем, кто говорит, что ни о чем не жалеет. Как не жалеть?! Вот мы сейчас живем в обстановке войны. Из-за этого многое ты не можешь сделать. А я многое не мог сделать из-за экономических кризисов. Недоразвитость нашей промышленности, отсутствие инвестиций, хотя самые большие инвестиции были именно в мое время. Так что, есть о чем жалеть, но дело в том, что это произошло не от того, что мы не знали или не хотели, просто такое стечение обстоятельств.