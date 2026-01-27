Второй президент Молдовы Петр Лучинский: «Нам надо не очень-то шуметь, не быть драчливыми и уважительно относиться к нашим соседям»

27 января второй президент Молдовы отмечает день рождения — ему исполнилось 86 лет. Слава Богу, отмечает в добром здравии. Позвонили Петру Кирилловичу, старому другу «КП» в Молдове, поздравили его от имени наших читателей.
— Я не придаю такого значения своему дню рождения, как многие другие, которые организовывают такие праздники, будто весь мир должен радоваться тому, что они когда-то родились, — признается Петр Кириллович. — Это семейный праздник… Конечно, я был в офисе своем, друзья, с которыми я работал, поздравили, те, кто мог в условиях этого гололеда прийти и поздравить. Заходили без никаких приглашений… Посидели, поговорили. А вечером с семьей сядем и поужинаем, вспомним немножечко. Все…
— Вас, наверное, со всего бывшего Советского Союза поздравляют сегодня…
— Сегодня звонили бывшие президенты страны СНГ, другие товарищи из разных-разных стран — от Литвы до Узбекистана.
— Помнят-помнят вас!
— Ну, потому что жизнь так складывалась, что я работал в разных местах, с людьми со всего Союза. Очень рад, что человеческие отношения сохраняются, в конце концов, это самая большая ценность.
— Петр Кириллович, вы жалеете о чем-то, что вам нет удалось сделать на посту президента страны?
— Жалею об очень многом. Могли сделать, а не сделали. И Приднестровье, и проблема серьезных проектов в сельском хозяйстве. и проблемы в области связанной с европейской интеграцией… Было много проблем, которые можно было бы решать быстрее и лучше. Но Республика Молдова так устроена, что все крутится вокруг парламента. Если у тебя нет там большинства, практически мало что ты можешь реализовать.
А у меня было такое стечение обстоятельств, что за четыре года было четыре правительства. Вот и считай, от того, когда в отставку и до тех пор, пока утверждают новый кабмин, в это время никто с республикой не разговаривает. В общем, масса проблем! Когда требуется быстро реагировать на то, чтобы изменить законодательство, а это не делается быстро, если нет большинства в парламенте…
Так что, не верьте тем, кто говорит, что ни о чем не жалеет. Как не жалеть?! Вот мы сейчас живем в обстановке войны. Из-за этого многое ты не можешь сделать. А я многое не мог сделать из-за экономических кризисов. Недоразвитость нашей промышленности, отсутствие инвестиций, хотя самые большие инвестиции были именно в мое время. Так что, есть о чем жалеть, но дело в том, что это произошло не от того, что мы не знали или не хотели, просто такое стечение обстоятельств.
— А как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в стране?
— Она предопределена в значительной степени ситуацией, связанной с войной на Украине. Множество вопросов невозможно решать. Что нам остается делать в этой ситуации? Развивать экономику страны, создавать условия для того, чтобы могли реализовать какие-то проекты, быть внимательным к тому, что происходит, не очень-то шуметь, не быть драчливым, уважительно относиться к нашим соседям и партнерам.
Ждать, не просто пустив руки, а строить республику. Никто нам не мешает очень многие вопросы внутри страны решать. Конкретные вопросы!
