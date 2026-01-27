Трамп надеется, что решение конфликта на Украине на подходе

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», — сказал он в интервью радиошоу Sid & Friends (цитата по «РИА Новости»).
На минувшей неделе в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние консультации с участием делегаций США, России и Украины. После переговоров Белый дом заявил, что Дональд Трамп «не теряет надежды на мирный процесс», а встреча в ОАЭ имела историческое значение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что рассчитывать на высокую результативность встреч было бы ошибочно.
