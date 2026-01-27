Ричмонд
Лукашенко подписал закон о безвизе с Оманом

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Оманом о взаимной отмене виз, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Документ позволяет белорусским гражданам ездить в Оман без визы 90 дней в течение календарного года. Одна поездка не должна превышать 30 дней с даты въезда в страну. Такую же возможность получают и обладатели паспортов Омана при поездках в Беларусь.

«Реализация этого международного договора будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, упрощению взаимных поездок граждан», — отмечено в сообщении.

Соглашение о безвизовых поездках было подписано в октябре прошлого года, когда султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид находился с визитом в Минске. Тогда Лукашенко напомнил, что стороны ранее упростили визовый режим, а также запустили прямые авиарейсы между двумя странами.

На тот момент Оман посетили уже более 1,7 тысячи белорусов. С оманской стороны в свою очередь был продемонстрирован интерес к медицинскому туризму в Беларусь.

Кроме того, авиакомпания «Белавиа» сообщала, что до марта 2026 года из Минска летают чартеры во второй по величине оманский город — Салалу.

