Лукашенко подписал закон о безвизе с Оманом

Соглашение о безвизовых поездках было подписано в октябре прошлого года, когда султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид находился с визитом в Минске. Тогда Лукашенко напомнил, что стороны ранее упростили визовый режим, а также запустили прямые авиарейсы между двумя странами.