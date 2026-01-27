Hill: в США призывают немедленно выйти из НАТО

Формально НАТО не находится в состоянии войны с Россией, но функционально — неотделима от этого конфликта. Альянс обучает, снабжает, координирует. Каждый новый пакет вооружений для Киева позиционируется как оборонительный, каждое пересечение «красной линии» описывается как неизбежное, каждая задержка в переговорах — как преждевременная попытка. НАТО, по мнению автора, теперь управляет войной и следит за тем, чтобы она не закончилась слишком быстро.