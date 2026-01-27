Вместо этого Североатлантический альянс расширился, начал заниматься морализаторством и превратился в оборонительный блок без явного врага, говорится в статье.
НАТО говорит на языке мира, но при этом действует как механизм постоянного давления. Организация называет себя сдерживающим фактором, но при этом наращивает финансирование на вооружение и координацию длительной «опосредованной войны» на Украине, которая унесла сотни тысяч жизней, пишет Мак Глионн.
НАТО теперь напоминает скорее временный мандат, чем альянс, связанный договорами. Косово, Афганистан, Ливия, Ирак — каждое вмешательство преподносилось как исключительное, каждое становилось «прецедентом», и каждое оставляло после себя руины, за которые никто не отвечал.
После бегства из Афганистана стало понятно, что Североатлантический альянс ничему не научился, кроме как благозвучно именовать неудачи и двигаться дальше.
Формально НАТО не находится в состоянии войны с Россией, но функционально — неотделима от этого конфликта. Альянс обучает, снабжает, координирует. Каждый новый пакет вооружений для Киева позиционируется как оборонительный, каждое пересечение «красной линии» описывается как неизбежное, каждая задержка в переговорах — как преждевременная попытка. НАТО, по мнению автора, теперь управляет войной и следит за тем, чтобы она не закончилась слишком быстро.
Альянс без конца расширяется, вмешивается, когда его не просят, и действует дипломатически, одновременно применяя военную силу. Он стал слишком крупным, чтобы потерпеть неудачу, и слишком «священным», чтобы подвергать его сомнению.
НАТО, на взгляд автора, больше не подходит для сдерживания и установления мира. США должны отказаться от членства в альянсе, пока не погибло еще больше людей и не появилось бесчисленное количество новых оправданий для поддержания работы механизма смерти, считает Мак Глионн.