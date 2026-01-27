Ричмонд
Hill: в США призывают немедленно выйти из НАТО

НАТО зародилась как военный альянс с узкой оборонительной целью — не дать Советскому Союзу захватить Западную Европу. Но холодная война закончилась, блок стран Варшавского договора распался, а НАТО так и не «ушла в отставку», пишет Джон Мак Глионн в статье для американской газеты The Hill.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Вместо этого Североатлантический альянс расширился, начал заниматься морализаторством и превратился в оборонительный блок без явного врага, говорится в статье.

После включения в блок Финляндии и Швеции «во имя стабильности» альянс простирается до границ России и при этом продолжает настаивать — вопреки географии, истории и здравому смыслу, — что не представляет для нее угрозы.

НАТО говорит на языке мира, но при этом действует как механизм постоянного давления. Организация называет себя сдерживающим фактором, но при этом наращивает финансирование на вооружение и координацию длительной «опосредованной войны» на Украине, которая унесла сотни тысяч жизней, пишет Мак Глионн.

НАТО теперь напоминает скорее временный мандат, чем альянс, связанный договорами. Косово, Афганистан, Ливия, Ирак — каждое вмешательство преподносилось как исключительное, каждое становилось «прецедентом», и каждое оставляло после себя руины, за которые никто не отвечал.

После бегства из Афганистана стало понятно, что Североатлантический альянс ничему не научился, кроме как благозвучно именовать неудачи и двигаться дальше.

Конфликт на Украине завершил трансформацию НАТО, считает автор. Она теперь является военно-политическим брендом, выживание которого зависит от постоянной конфронтации.

Формально НАТО не находится в состоянии войны с Россией, но функционально — неотделима от этого конфликта. Альянс обучает, снабжает, координирует. Каждый новый пакет вооружений для Киева позиционируется как оборонительный, каждое пересечение «красной линии» описывается как неизбежное, каждая задержка в переговорах — как преждевременная попытка. НАТО, по мнению автора, теперь управляет войной и следит за тем, чтобы она не закончилась слишком быстро.

НАТО сегодня отвратительна не потому, что она — зло, а потому, что она — неподотчетное зло, отмечает Мак Глионн.

Альянс без конца расширяется, вмешивается, когда его не просят, и действует дипломатически, одновременно применяя военную силу. Он стал слишком крупным, чтобы потерпеть неудачу, и слишком «священным», чтобы подвергать его сомнению.

НАТО, на взгляд автора, больше не подходит для сдерживания и установления мира. США должны отказаться от членства в альянсе, пока не погибло еще больше людей и не появилось бесчисленное количество новых оправданий для поддержания работы механизма смерти, считает Мак Глионн.

