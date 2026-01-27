Ричмонд
Калининград посетил губернатор Калужской области

Регионы готовы расширять сотрудничество и реализовывать совместные проекты.

Источник: правительство Калининградской области

Калининград посетила делегация Калужской области во главе с губернатором. Алексей Беспрозванных и Владислав Шапша провели встречу, о ней глава Калининградской области рассказал в своем канале в MAX.

«Поделился опытом и нашими наработками в промышленности и продуктовой безопасности. Рассказал о восстановлении объектов культурного наследия и туризме, развитии образования. Отдельно проговорили про кампус мирового уровня “Кантиана”», — рассказал губернатор.

В 2024-м году регионы подписали соглашение о сотрудничестве.