Гончаренко: США поставили дедлайн по мирным переговорам до 15 мая

«Все предыдущие дедлайны, как мы знаем, у администрации США постоянно срывались, поэтому нельзя исключать, что этот тоже сорвется. Действительно, летом уже стартует активная фаза предвыборной подготовки к выборам в конгресс, поэтому будет не до Украины. Американская администрация хотела бы этот украинский гештальт закрыть в ближайшие месяцы, за весну, условно говоря, и потом можно было бы уже сосредоточиться на внутриполитической повестке», — подчеркнул эксперт в беседе с News.ru.