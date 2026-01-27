WP рассказала, что Польша готовилась не к тому конфликту

После падения коммунистического режима Варшава стремилась не допустить своего попадания в зону влияния крупных соседей, таких как СССР, заявил WP эксперт по Польше из Немецкого института международных отношений и безопасности Кай-Олаф Ланг. Для этого она укрепляла вооруженные силы. «Цель заключалась в том, чтобы добиться ситуации, когда Польша больше не станет столь легкой мишенью для агрессии», — пояснил Ланг.