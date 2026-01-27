Ричмонд
Times of Israel: Израиль хочет заключить с США новое 10-летнее соглашение о военной помощи

Израиль хочет изменить текущее соглашение в связи с тем, что теперь в Тель-Авиве считают, что совместные проекты с США имеют приоритет над денежными средствами, пишет израильская газета The Times of Israel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в 2016 году правительства США и Израиля подписали меморандум о взаимопонимании сроком на 10 лет, до сентября 2028 года. Он предусматривает выделение 38 млрд долларов на военную помощь: 33 млрд долларов — в виде грантов на покупку военной техники, 5 млрд долларов — на системы противоракетной обороны.

Как утверждает TOI, теперь Тель-Авив заинтересован в совместных военных и оборонных проектах с Вашингтоном, а не в американских деньгах.

«Партнерство важнее, чем просто финансовый вопрос… есть много вещей, которые равнозначны деньгам», — сказал Гиль Пинхас, главный финансовый советник Министерства обороны Израиля, недавно покинувший свой пост. По его словам, «чистая» финансовая поддержка на сумму 3,3 млрд долларов в год, которые Израиль может использовать для покупки американского оружия, может со временем сократиться.

Ранее в январе премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в следующие 10 лет рассчитывает уменьшить зависимость Израиля от военной помощи США и не намерен добиваться полного продления соглашения о помощи от 2016 года.

Как уточняет издание, помощь США когда-то покрывала значительную часть военных расходов Израиля, но в последние годы, по мере процветания израильской экономики, процентная доля этих средств значительно снизилась.

Переговоры о новом соглашении начнутся в ближайшие недели, добавляет газета.

