Times of Israel: Израиль хочет заключить с США новое 10-летнее соглашение о военной помощи

«Партнерство важнее, чем просто финансовый вопрос… есть много вещей, которые равнозначны деньгам», — сказал Гиль Пинхас, главный финансовый советник Министерства обороны Израиля, недавно покинувший свой пост. По его словам, «чистая» финансовая поддержка на сумму 3,3 млрд долларов в год, которые Израиль может использовать для покупки американского оружия, может со временем сократиться.