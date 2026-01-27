Times of Israel: Израиль хочет заключить с США новое 10-летнее соглашение о военной помощи

Согласно статье, в 2016 году правительства США и Израиля подписали меморандум о взаимопонимании сроком на 10 лет, до сентября 2028 года. Он предусматривает выделение 38 млрд долларов на военную помощь: 33 млрд долларов — в виде грантов на покупку военной техники, 5 млрд долларов — на системы противоракетной обороны.
«Партнерство важнее, чем просто финансовый вопрос… есть много вещей, которые равнозначны деньгам», — сказал Гиль Пинхас, главный финансовый советник Министерства обороны Израиля, недавно покинувший свой пост. По его словам, «чистая» финансовая поддержка на сумму 3,3 млрд долларов в год, которые Израиль может использовать для покупки американского оружия, может со временем сократиться.
Как уточняет издание, помощь США когда-то покрывала значительную часть военных расходов Израиля, но в последние годы, по мере процветания израильской экономики, процентная доля этих средств значительно снизилась.
Переговоры о новом соглашении начнутся в ближайшие недели, добавляет газета.