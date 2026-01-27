Чешский президент обвинил главу МИД страны в вымогательстве

«Он может обрести душевное спокойствие, если у меня в Министерстве окружающей среды будет Турек. Но если нет, я сожгу мосты так, что это войдет в учебники политологии как экстраординарный случай сосуществования. В этом вопросе меня поддерживает премьер-министр», — написал Мацинка в послании главе государства, передает iDNES.cz.