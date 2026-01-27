Чешский президент обвинил главу МИД страны в вымогательстве

По словам чешского президента, Мацинка направлял текстовые сообщения его главному советнику после отказа президента назначить Филипа Турека членом кабинета министров. Президент назвал такие действия неприемлемыми и заявил, что намерен добиваться юридической оценки переписки на предмет возможного состава преступления.
Филип Турек — бывший автогонщик, депутат чешского парламента от партии «Автомобилисты для себя» и Европарламента. Турек первоначально был кандидатом на пост министра иностранных дел, позже — министра окружающей среды, писало iDNES.cz.
«Он может обрести душевное спокойствие, если у меня в Министерстве окружающей среды будет Турек. Но если нет, я сожгу мосты так, что это войдет в учебники политологии как экстраординарный случай сосуществования. В этом вопросе меня поддерживает премьер-министр», — написал Мацинка в послании главе государства, передает iDNES.cz.
Петр Павел выразил надежду, что глава МИДа Мацинка не получил поддержки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Петр Павел отказался назначать депутата от партии «Автомобилисты для себя» Филипа Турека министром охраны окружающей среды, писало RPI. Павел возражает против назначения Филипа Турека из-за того, что последний регулярно подвергался критике за гомофобные и расистские высказывания в социальных сетях.
Для членов партии «Автомобилисты для себя» вопрос назначения Турека крайне важен, так как, согласно их позиции, Турек является ключевым представителем партии и пользуется поддержкой избирателей.