Чешский президент обвинил главу МИД страны в вымогательстве

Президент Чехии Петр Павел заявил о возможном вымогательстве со стороны министра иностранных дел страны Петра Мацинки на фоне спора о назначении кандидата от правящей партии в правительство. Об этом глава государства сообщил журналистам во вторник, передает Bloomberg.

Источник: AP 2024

По словам чешского президента, Мацинка направлял текстовые сообщения его главному советнику после отказа президента назначить Филипа Турека членом кабинета министров. Президент назвал такие действия неприемлемыми и заявил, что намерен добиваться юридической оценки переписки на предмет возможного состава преступления.

Филип Турек — бывший автогонщик, депутат чешского парламента от партии «Автомобилисты для себя» и Европарламента. Турек первоначально был кандидатом на пост министра иностранных дел, позже — министра окружающей среды, писало iDNES.cz.

«Он может обрести душевное спокойствие, если у меня в Министерстве окружающей среды будет Турек. Но если нет, я сожгу мосты так, что это войдет в учебники политологии как экстраординарный случай сосуществования. В этом вопросе меня поддерживает премьер-министр», — написал Мацинка в послании главе государства, передает iDNES.cz.

Петр Павел выразил надежду, что глава МИДа Мацинка не получил поддержки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Петр Павел отказался назначать депутата от партии «Автомобилисты для себя» Филипа Турека министром охраны окружающей среды, писало RPI. Павел возражает против назначения Филипа Турека из-за того, что последний регулярно подвергался критике за гомофобные и расистские высказывания в социальных сетях.

Для членов партии «Автомобилисты для себя» вопрос назначения Турека крайне важен, так как, согласно их позиции, Турек является ключевым представителем партии и пользуется поддержкой избирателей.