Часы Судного дня перевели на 4 секунды вперед, на них 85 секунд до полуночи

В 2025 году Часы Судного дня установили на значении 23:58:31, до полуночи оставалось 89 секунд. Эксперты объяснили решение опасениями по поводу ситуации на Украине и возможной трансформации конфликта на Ближнем Востоке в войну. Кроме того, по мнению Совета по науке и безопасности, на это повлияло использование ИИ в системах прицеливания боевой техники на Украине и Ближнем Востоке. Эксперты предупредили о потере контроля над распространением ядерного оружия и росте выбросов парниковых газов.