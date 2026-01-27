Ричмонд
Губернатор наградил полицейских за снижение преступности в регионе

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных принял участие в итоговой коллегии регионального УМВД, где были подведены результаты работы за 2025 год.

Источник: KaliningradToday

Он поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм и вклад в обеспечение правопорядка. По данным ведомства, в регионе сохраняется тенденция к снижению преступности.

Так, уменьшилось количество преступлений против личности и собственности, включая убийства, грабежи и кражи. Почти вдвое сократилось число разбойных нападений. Значительных результатов удалось достичь в борьбе с мошенничеством. Число таких преступлений уменьшилось на 17,7%, а краж с банковских счетов — на 40,3%. При этом выросла раскрываемость по многим составам, включая убийства и растраты.

«Важно закрепить эти результаты и продолжать работать на доверие людей. Жители и гости области должны быть уверены, что их права надёжно защищены», — заявил губернатор.

Беспрозванных вручил отличившимся сотрудникам почётные грамоты губернатора и правительства области. Он также обозначил ключевые задачи на текущий год, включая обеспечение правопорядка во время празднования 80-летия региона и в период выборов.

По итогам года лучшими подразделениями признаны ОМВД по Московскому району Калининграда и МО МВД «Светлогорский».