Губернатор наградил полицейских за снижение преступности в регионе

Так, уменьшилось количество преступлений против личности и собственности, включая убийства, грабежи и кражи. Почти вдвое сократилось число разбойных нападений. Значительных результатов удалось достичь в борьбе с мошенничеством. Число таких преступлений уменьшилось на 17,7%, а краж с банковских счетов — на 40,3%. При этом выросла раскрываемость по многим составам, включая убийства и растраты.