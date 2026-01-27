BI: подавление российских систем ПВО силами США в Венесуэле опасно переоценивать

«Победу» США над российскими и китайскими ПВО в Венесуэле нельзя переоценивать. Как пишет Business Insider, успех был достигнут не благодаря американской военной мощи, а из-за того, что венесуэльские военные не были готовы. Проблемы с эксплуатацией и техническим обслуживанием зенитных ракетных систем и радиолокационного вооружения, по-видимому, сыграли свою роль в неудачах по отражению ударов. Что в Венесуэле пошло не так и почему США не стоит хвастаться — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.