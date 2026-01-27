Трамп заявил, что не знал о международных конфликтах, которые завершил

Лидер США Дональд Трамп заявил, что во время избирательной кампании не знал о существовании международных конфликтов, которые завершил.
«Я не знал во время предвыборной гонки, что было восемь войн. Я даже не задумывался об этом, но в итоге завершил восемь войн», — заявил Дональд Трамп в беседе с радиошоу Sid & Friends.
Напомним, по словам главы Белого дома, ему удалось завершить восемь конфликтов: между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Конго, Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что хочет заняться урегулированием конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Он назвал это потенциально «девятой войной».