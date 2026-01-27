The War Zone узнало о подготовке ЦАХАЛ к удару США по Ирану на этой неделе

Армия обороны Израиля готовится к тому, что США могут нанести удар по Ирану 31 января или 1 февраля. Об этом сообщило американское издание The War Zone со ссылкой на высокопоставленного представителя ЦАХАЛ. При этом, по его словам, планы Вашингтона могут измениться, и «все зависит от решения одного человека». Он имел в виду президента США Дональда Трампа.