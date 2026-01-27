Зеленский выразил готовность обсудить с Путиным территории

Сибига отметил, что на дипломатическом и военном уровнях диалог стал более предметным, но ключевые вопросы решены пока не были. «Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать», — заявил министр, имея в виду территориальный вопрос и ядерную безопасность. Говоря о долгосрочных гарантиях, он добавил, что присутствие западных контингентов на территории страны является «гарантией безопасности инвестирования», что критически важно для экономического восстановления.