Зеленский выразил готовность обсудить с Путиным территории

Владимир Зеленский выразил готовность к проведению прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным для окончательного согласования наиболее чувствительных условий мирного договора. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, личная встреча лидеров необходима для решения двух ключевых вопросов: статуса территорий и контроля над Запорожской АЭС. В интервью изданию «Европейская правда» глава дипломатического ведомства подчеркнул, что в ходе недавних трехсторонних консультаций в Абу-Даби стороны перешли к обсуждению конкретных параметров прекращения огня.
Сибига отметил, что на дипломатическом и военном уровнях диалог стал более предметным, но ключевые вопросы решены пока не были. «Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать», — заявил министр, имея в виду территориальный вопрос и ядерную безопасность. Говоря о долгосрочных гарантиях, он добавил, что присутствие западных контингентов на территории страны является «гарантией безопасности инвестирования», что критически важно для экономического восстановления.
Сибига также раскрыл, что на сегодняшний день обсуждается конструкция, при которой Украина подписывает с США соглашение из 20 пунктов, и Россия подписывает соглашение с США. «Но переговоры еще продолжаются, это процесс», — оговорился украинский министр.
Также он подтвердил, что США свои войска на Украину отправлять не будут, а европейские партнеры Киева сделают это только в том случае, если Вашингтон гарантирует их прикрытие.
Кроме этого элементом гарантий безопасности Сибига назвал и членство Украины в ЕС.