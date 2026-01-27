Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова: Установлена судьба более 2 тысяч бойцов ВС РФ, считавшихся пропавшими

Судьба более двух тысяч российских военнослужащих, которые ранее числились пропавшими без вести в ходе специальной военной операции, наконец установлена. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник: Life.ru

По её словам, часть из разыскиваемых находилась в украинском плену, другие проходили лечение в госпиталях после ранений.

«Общими усилиями нам удалось установить судьбу более двух тысяч из числа без вести пропавших», — приводит слова омбудсмена агентство ТАСС.

Розыскная работа ведётся как аппаратом Уполномоченного, так и специализированным центром в Минобороны. Ключевую роль в этом процессе играет Международный комитет Красного Креста, где создано специальное бюро по делам пропавших в рамках украинского конфликта.

Ранее Москалькова сообщила, что представители России и Украины обсуждают новый обмен пленными. Сейчас уточняются детали и количество человек для взаимной передачи.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше