Москалькова: Установлена судьба более 2 тысяч бойцов ВС РФ, считавшихся пропавшими

По её словам, часть из разыскиваемых находилась в украинском плену, другие проходили лечение в госпиталях после ранений.
«Общими усилиями нам удалось установить судьбу более двух тысяч из числа без вести пропавших», — приводит слова омбудсмена агентство ТАСС.
Розыскная работа ведётся как аппаратом Уполномоченного, так и специализированным центром в Минобороны. Ключевую роль в этом процессе играет Международный комитет Красного Креста, где создано специальное бюро по делам пропавших в рамках украинского конфликта.
Ранее Москалькова сообщила, что представители России и Украины обсуждают новый обмен пленными. Сейчас уточняются детали и количество человек для взаимной передачи.
