Суд в Варшаве отложил назначение даты заседания по отводу судьи по делу Бутягина

Суд в Варшаве откладывает назначение даты заседания по рассмотрению ходатайства об отводе судьи по делу российского археолога Александра Бутягина.
Ранее адвокат Бутягина Адам Доманьский сообщил, что российский ученый, которого держат под арестом в Польше, не предъявляет претензий к условиям содержания. 12 января в Окружном суде Варшавы рассматривали вопрос о продлении ареста археолога. Заседание прервали на перерыв.
Адвокат отметил, что несмотря на сложную ситуацию, Александр Бутягин держится относительно хорошо. У него сохраняется позитивный настрой с учетом обстоятельств. Никаких жалоб или негативных замечаний от него не поступало.