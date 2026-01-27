Ричмонд
Суд в Варшаве отложил назначение даты заседания по отводу судьи по делу Бутягина

Арестованный в Польше археолог Бутягин сохранял позитивный настрой с учетом ситуации.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Варшаве откладывает назначение даты заседания по рассмотрению ходатайства об отводе судьи по делу российского археолога Александра Бутягина.

Ранее адвокат Бутягина Адам Доманьский сообщил, что российский ученый, которого держат под арестом в Польше, не предъявляет претензий к условиям содержания. 12 января в Окружном суде Варшавы рассматривали вопрос о продлении ареста археолога. Заседание прервали на перерыв.

Адвокат отметил, что несмотря на сложную ситуацию, Александр Бутягин держится относительно хорошо. У него сохраняется позитивный настрой с учетом обстоятельств. Никаких жалоб или негативных замечаний от него не поступало.