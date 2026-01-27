Ричмонд
CCTV: Китай предостерегает о последствиях заражения вируса Нипах

Китайские врачи назвали необратимые поражения нервной системы, кому и эпилепсию среди самых опасных последствий заражения вирусом Нипах.

Китайские врачи назвали необратимые поражения нервной системы, кому и эпилепсию среди самых опасных последствий заражения вирусом Нипах. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

По словам главного врача инфекционного отделения Юй Кана, вирус способен за 24−48 часов привести к острому энцефалиту и отёку мозга. Он атакует центральную нервную систему, что может вызвать тяжёлые и необратимые последствия.

«На начальном этапе симптомы могут напоминать атипичную пневмонию: боли в горле, рвота, сильная сонливость», — отмечает глава Народной больницы Шэньчжэня Лу Хунчжоу. Однако затем у пациентов может развиться острый респираторный дистресс-синдром, а в некоторых случаях даже сепсис.

Несмотря на серьёзность вируса, китайские специалисты оценивают риск его распространения в стране как низкий. Ситуация сильно отличается от пандемии COVID-19.

Ранее в январе власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о случаях заражения вирусом Нипах среди медработников. По данным СМИ, заболевшие находятся в изоляторе с подключением к аппаратам ИВЛ.

Всемирная организация здравоохранения относит вирус Нипах к числу самых опасных в мире. Специфических лекарств или вакцин от него не существует.