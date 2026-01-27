CCTV: Китай предостерегает о последствиях заражения вируса Нипах

«На начальном этапе симптомы могут напоминать атипичную пневмонию: боли в горле, рвота, сильная сонливость», — отмечает глава Народной больницы Шэньчжэня Лу Хунчжоу. Однако затем у пациентов может развиться острый респираторный дистресс-синдром, а в некоторых случаях даже сепсис.