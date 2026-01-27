Сенатор Шейкин: слова Дурова и Маска говорят о правильности позиции РФ по Meta*

Слова основателя Telegram Павла Дурова и американского бизнесмена Илона Маска о небезопасности WhatsApp* подтверждают позицию России по продуктам компании Meta*. Об этом заявил зампред Совета по цифровой экономике при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. Он выразил свое мнение в интервью изданию ТАСС.
«В очередной раз подтверждается обоснованность позиции РФ в отношении продуктов компании Meta*», — резюмировал парламентарий в разговоре с прессой.
Политик отметил, что Россия первой заметила системные угрозы зарубежных цифровых платформ. Она выражается в непрозрачности обработки данных, риске доступа спецслужб и политической цензуре.
Ранее KP.RU сообщил, что Павел Дуров назвал полными глупцами верящих в безопасность WhatsApp*. Он подчеркнул, что мессенджер давно показал себя, когда с помощью платформы были воплощены несколько хакерских схем.
* — компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ, также как и ее продукты. WhatsAppявляется продуктом корпорации Meta.