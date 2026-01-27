Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Шейкин: слова Дурова и Маска говорят о правильности позиции РФ по Meta*

Депутат отметил, что в России давно поняли неблагонадежность иностранной компании.

Источник: Комсомольская правда

Слова основателя Telegram Павла Дурова и американского бизнесмена Илона Маска о небезопасности WhatsApp* подтверждают позицию России по продуктам компании Meta*. Об этом заявил зампред Совета по цифровой экономике при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. Он выразил свое мнение в интервью изданию ТАСС.

«В очередной раз подтверждается обоснованность позиции РФ в отношении продуктов компании Meta*», — резюмировал парламентарий в разговоре с прессой.

Политик отметил, что Россия первой заметила системные угрозы зарубежных цифровых платформ. Она выражается в непрозрачности обработки данных, риске доступа спецслужб и политической цензуре.

Ранее KP.RU сообщил, что Павел Дуров назвал полными глупцами верящих в безопасность WhatsApp*. Он подчеркнул, что мессенджер давно показал себя, когда с помощью платформы были воплощены несколько хакерских схем.

* — компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ, также как и ее продукты. WhatsAppявляется продуктом корпорации Meta.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше