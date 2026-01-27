Россиянин получил семь лет за пост о расправе над Путиным

Представитель военного суда пояснил, что в сообщениях фигуранта содержались «призывы к посягательству на жизнь президента Российской Федерации». Кроме того, в день драматических событий 24 июня 2023 года Шевченко распространил «сообщения с ложной информацией об оставлении соединением ВС РФ позиций в районе проведения СВО и его следовании в направлении Москвы». По версии обвинения, эти данные подавались под видом достоверных с целью посеять панику в обществе.