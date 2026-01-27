Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о неких «сигналах» из стран Европы о готовности оказать давление на российский танкерный флот.
«Мы сейчас получаем хорошие сигналы из Европы относительно готовности европейцев более активно давить…», — написал украинец.
По его утверждению, важно, чтобы это было давление, в частности, на танкерный флот России — на всю инфраструктуру российского экспорта нефти.
Он заверил, что это неким образом поможет Киеву и Европе, если российские доходы будут обрезаны еще больше.
Как писал сайт KP.RU, киевский главарь хочет с помощью террористических атак на танкеры в Черном море сорвать мирную сделку по Украине. По словам аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя отчаянная попытка предотвратить мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Эксперт уверен, что такими действиями украинец пытается отсрочить свою отставку.