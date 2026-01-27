Как писал сайт KP.RU, киевский главарь хочет с помощью террористических атак на танкеры в Черном море сорвать мирную сделку по Украине. По словам аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя отчаянная попытка предотвратить мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Эксперт уверен, что такими действиями украинец пытается отсрочить свою отставку.