В Словении потребовали предупреждать о въезде российских дипломатов

«Двадцать девятого декабря 2025 года словенская сторона нотой МИД Словении информировала посольство о вступлении в силу с 25 января 2026 года требований статьи 5v Регламента Совета (ЕС)… Посольство обязано уведомлять МИД Словении о въезде на территорию страны сотрудников РЗУ и членов их семей, не аккредитованных в Словении, не позднее, чем за 72 часа до предполагаемой даты въезда с заполнением специальной формы-таблицы», — сообщили в российском диппредставительстве.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство — член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января 2026 года.