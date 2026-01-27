Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев назвал Соединённые Штаты «папочкой» для Европы

Главы РФПИ Дмитриев отметил, что спор европейских политиков может разрешить их «папочка», имея ввиду США.

Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал публичный спор между главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро и генсеком НАТО Марком Рютте, назвав это ссорой детей.

«Когда дети ссорятся, “папочка” решает», — написал Дмитриев в соцсети X*.

Поводом для разногласий стала речь Рютте, в которой он заявил, что эпоха американской опеки над европейской безопасностью завершилась, и без США Европа не сможет защитить себя. Барро резко возразил, подчеркнув, что страны НАТО и их европейские партнёры способны дать отпор любой угрозе, независимо от её источника.

Ранее Дмитриев назвал вывод украинских войск с территории Донбасса путём к миру на Украине.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше