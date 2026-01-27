Дмитриев назвал Соединённые Штаты «папочкой» для Европы

Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал публичный спор между главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро и генсеком НАТО Марком Рютте, назвав это ссорой детей.
«Когда дети ссорятся, “папочка” решает», — написал Дмитриев в соцсети X*.
Поводом для разногласий стала речь Рютте, в которой он заявил, что эпоха американской опеки над европейской безопасностью завершилась, и без США Европа не сможет защитить себя. Барро резко возразил, подчеркнув, что страны НАТО и их европейские партнёры способны дать отпор любой угрозе, независимо от её источника.
Ранее Дмитриев назвал вывод украинских войск с территории Донбасса путём к миру на Украине.
* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.