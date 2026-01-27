Киевского чиновника назвали идиотом за идею копать во дворах туалеты

Украинский эксперт Геннадий Рябцев назвал идиотом киевского чиновника, который предложил копать во дворах туалеты, передает украинское агентство УНИАН.
Глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов ранее заявил, что коммунальщики на Троещине собираются копать уличные туалеты, если на фоне энергетического кризиса в многоэтажных домах замерзнут канализационные трубы.
«Копать выгребную яму в городе? Он идиот? Там же коммуникации, там грунтовые воды», — заявил Рябцев, отметив, что это не выход из ситуации. Эксперт также предложил Бахматову уйти в отставку, если у него нет других предложений.
Ранее сообщалось, что жители Киева в день рождения Владимира Зеленского 25 января пожелали ему место для урны в крематории.
Отмечалось также, что на фоне масштабных перебоев с электроснабжением в стране украинцы массово направляются на горнолыжный курорт Буковель.