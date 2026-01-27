«Нас это мало волнует». Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт высказалась о планах Украины завести дело на Лукашенко

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в комментарии для РИА Новости отреагировала на планы Украины завести дело на президента Беларуси Александра Лукашенко.
Наталья Эйсмонт заявила, что подобные заявления являются для Беларуси открытием. Она обратила внимание, что белорусская сторона ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знает. Пресс-секретарь подчеркнула:
— Но… нас это мало волнует.
Ранее, как сообщает РИА Новости, украинское издание «Европейская правда» информировало о планах Киева завести дело, а также начать уголовное преследование в отношении президента Беларуси.
