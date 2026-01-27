Иерусалимский патриарх готов нанести визит в Беларусь

Во время встречи дипломат, в частности, попросил иерарха содействовать белорусской делегации в участии в церемонии схождения Благодатного огня в Великую субботу.
«Патриарх Феофил III, в свою очередь, передал наилучшие пожелания Митрополиту Минскому и Заславскому, Патриаршему экзарху всея Беларуси Вениамину, а также выразил готовность посетить Беларусь с визитом», — отмечено в сообщении МИД.
Еще одна тема встречи — возобновление прямого авиасообщения между Израилем и Беларусью. Это, как считают во внешнеполитическом ведомстве, поможет активизировать паломнические и гуманитарные контакты, включая визиты делегаций высокого уровня.
Иерусалимский патриархат — это один из пяти древних патриархатов православной Вселенской церкви. Считается, что его основали еще апостолы. Юрисдикция этой кафедры распространяется на Израиль и Палестину, а также Иорданию. Помимо этого, в нее входит одна автономная архиепископия в Египте.