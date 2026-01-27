Ричмонд
Иерусалимский патриарх готов нанести визит в Беларусь

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич встретился во вторник с Блаженнейшим патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, сообщил белорусский МИД.

Источник: МИД Беларуси / Telegram

Во время встречи дипломат, в частности, попросил иерарха содействовать белорусской делегации в участии в церемонии схождения Благодатного огня в Великую субботу.

«Патриарх Феофил III, в свою очередь, передал наилучшие пожелания Митрополиту Минскому и Заславскому, Патриаршему экзарху всея Беларуси Вениамину, а также выразил готовность посетить Беларусь с визитом», — отмечено в сообщении МИД.

Еще одна тема встречи — возобновление прямого авиасообщения между Израилем и Беларусью. Это, как считают во внешнеполитическом ведомстве, поможет активизировать паломнические и гуманитарные контакты, включая визиты делегаций высокого уровня.

Иерусалимский патриархат — это один из пяти древних патриархатов православной Вселенской церкви. Считается, что его основали еще апостолы. Юрисдикция этой кафедры распространяется на Израиль и Палестину, а также Иорданию. Помимо этого, в нее входит одна автономная архиепископия в Египте.

