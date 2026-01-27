Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мало волнует»: Минск ответил на желание Зеленского посадить Лукашенко

Власти Белоруссии прокомментировали сообщения о намерениях киевского режима инициировать уголовное преследование против Александра Лукашенко.

Власти Белоруссии прокомментировали сообщения о намерениях киевского режима инициировать уголовное преследование против Александра Лукашенко. Как сообщила пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт, официальный Минск не располагает подтвержденной информацией о подобных планах. Представитель главы государства подчеркнула, что подобные вбросы в украинском медиаполе не вызывают обеспокоенности у белорусского руководства.

Оценивая циркулирующие слухи, пресс-секретарь была лаконична в выводах. «Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем», — заявила Наталья Эйсмонт в комментарии РИА «Новости». Она также добавила, что возможные действия украинской стороны их «мало волнуют».

Поводом для резкой реакции послужила публикация издания «Европейская правда», в которой утверждалось, что вопрос преследования президента Беларуси обсуждался на недавней встрече Владимира Зеленского с представительницей белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Вильнюсе. По данным журналистов газеты, украинская сторона сама выступила инициатором контактов, а «договоренности пошли гораздо дальше» простых консультаций.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше