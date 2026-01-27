«Мало волнует»: Минск ответил на желание Зеленского посадить Лукашенко

Оценивая циркулирующие слухи, пресс-секретарь была лаконична в выводах. «Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем», — заявила Наталья Эйсмонт в комментарии РИА «Новости». Она также добавила, что возможные действия украинской стороны их «мало волнуют».